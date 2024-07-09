UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани розвідали командний пункт росіян у Донецькій області та вказали його координати

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Партизани провели розвідку у Донецькій області та викрили там місця базування командних пунктів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Як зазначають партизани, чергове лігво окупантів було виявлено у селі Захарівка вже досить давно. Весь час за росіянами велось спостереження. Було вивчено, хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди і куди прямує на зворотному шляху.

У цей командний пункт щодня з'їжджаються військові та любить проводити своє дозвілля один високопоставлений "товариш".

"Передаємо полум'яний привіт цим любителям україського села і запевняємо, що кожен із вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масленницю. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде", - написали партизани.

Фото: база росіян у Донецькій області (t.me/atesh_ua)

Розвідки партизан на окупованих територіях

Нещодавно партизани відстежили базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську. А також виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьпартизаныВійна в Україні