Партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" (фото, відео)

Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Вони не залишили ворога без "подарунків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у с. Окунівка Чорноморського району", - йдеться у повідомленні.
Партизанам вдалося вивчити хід будівництва та плани противника з оборони.
"Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. У ході роботи ми дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті", - додали в "Атеш".
При цьому російські війська продовжують окопуватись на територіях.
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".
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