Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" (фото, видео)

Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без "подарков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района", - говорится в сообщении.
Партизанам удалось изучить ход строительства и планы противника по обороне.
"Нам удалось припрятать несколько подарков для рашистов. В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте", - добавили в "Атеш".
При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
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