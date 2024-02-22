Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" (фото, видео)

"Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района", - говорится в сообщении.

Партизанам удалось изучить ход строительства и планы противника по обороне.

"Нам удалось припрятать несколько подарков для рашистов. В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте", - добавили в "Атеш".

При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".