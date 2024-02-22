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Партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" (фото, відео)

Крим, Четвер 22 лютого 2024 09:21
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Партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" (фото, відео) Фото: партизани розвідали фортифікації росіян у Криму та залишили "подарунки" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку на фортифікаціях російських військ у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Вони не залишили ворога без "подарунків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт супротивника у с. Окунівка Чорноморського району", - йдеться у повідомленні.

Партизанам вдалося вивчити хід будівництва та плани противника з оборони.

"Нам вдалося приховати кілька подарунків для рашистів. У ході роботи ми дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті", - додали в "Атеш".

При цьому російські війська продовжують окопуватись на територіях.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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