Партизаны разведали фортификации россиян в Крыму и оставили "подарки" (фото, видео)
Партизаны провели разведку на фортификациях российских войск в Черноморском районе временно оккупированного Крыма. Они не оставили врага без "подарков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Агенты нашего движения смогли попасть на строительный объект противника в с. Окуневка Черноморского района", - говорится в сообщении.
Партизанам удалось изучить ход строительства и планы противника по обороне.
"Нам удалось припрятать несколько подарков для рашистов. В ходе работы, мы узнали о масштабных хищениях средств на объекте", - добавили в "Атеш".
При этом российские войска продолжают окапываться на территориях.
Ситуация в Крыму
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.