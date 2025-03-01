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Партизани розповіли про втрати росіян після удару по аеродрому в Криму

Фото: партизани розповіли про втрати росіян після удару по аеродрому в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони завдали ударів по аеродрому "Саки" в Криму 26 лютого. Партизани підтверджують втрати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти "АТЕШ" повідомляють, що атака по військовому аеродрому "Саки" в селищі Новофедорівка була результативною.

"У ніч на 26 лютого 2025 року було ліквідовано та поранено російських військових. Поранених окупантів доправили в лікарню в Саках, звідки вранці кількох у важкому стані терміново відправили до Сімферополя", - уточнюють партизани.

Як зазначається, аеродром є ключовим для ПКС РФ, а знищення інфраструктури об'єкта значно знижує боєздатність окупантів на всьому півдні України та в Чорному морі.

 

Удари України по об'єктах РФ у Криму

Днями в Генштабі підтвердили спільну операцію Сил безпілотних систем, ГУР та інших підрозділів Сил оборони в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

У ніч на 26 лютого українські воїни вдарили по НПЗ і аеродромах. Зокрема, Сили оборони завдали вогневого ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача".

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