Партизани розповіли про втрати росіян після удару по аеродрому в Криму

Так, агенти "АТЕШ" повідомляють, що атака по військовому аеродрому "Саки" в селищі Новофедорівка була результативною.

"У ніч на 26 лютого 2025 року було ліквідовано та поранено російських військових. Поранених окупантів доправили в лікарню в Саках, звідки вранці кількох у важкому стані терміново відправили до Сімферополя", - уточнюють партизани.

Як зазначається, аеродром є ключовим для ПКС РФ, а знищення інфраструктури об'єкта значно знижує боєздатність окупантів на всьому півдні України та в Чорному морі.