RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Партизаны рассказали о потерях россиян после удара по аэродрому в Крыму

Фото: партизаны рассказали о потерях россиян после удара по аэродрому в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Саки" в Крыму 26 февраля. Партизаны подтверждают потери оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агенты "АТЕШ" сообщают, что атака по военному аэродрому "Саки" в поселке Новофедоровка была результативной.

"В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь", - уточняют партизаны.

Как отмечается, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.

Удары Украины по объектам РФ в Крыму

На днях в Генштабе подтвердили совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.

В ночь на 26 февраля украинские воины ударили по НПЗ и аэродромам. В частности, Силы обороны нанесли огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине