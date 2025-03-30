Партизани розкрили нові подробиці втрат росіян у Херсонській області

Окупанти зазнають значних втрат на навчаннях у Херсонській області. Число ліквідованих росіян йде на десятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агент "АТЕШ" із числа військовослужбовців 80-ї омсбр ЗС РФ повідомляє про втрати, яких зазнають окупанти на тренуваннях із форсування водних перешкод у Херсонській області.
"Новобранців відправляють туди з тренувального табору в Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра", - йдеться в повідомленні.
За даними партизанів, тренування проходять у жорсткому режимі - російських солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне.
"Командири навіть не намагаються їх врятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття тривають", - зазначають партизани.
Після такої "підготовки" новоприбулих малими групами відправляють на штурм островів по 2-3 людини - їх просто викидають на берег із завданням закріпитися - без прикриття і нормальної евакуації.
"Відповідно, завдання не виконуються, і вони продовжують зазнавати втрат. У процесі відправки таких груп один командир сказав: "Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну", - кажуть в "АТЕШ".
Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року. Восени того ж року українські військові повернули Херсон і частину області під свій контроль.
Наразі лівобережжя Херсонської області залишається під окупацією російської армії. Зазначимо, що крім навчань у Херсонській області, окупанти перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область. Це пов'язано з кількома моментами і панікою в лавах військових.
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