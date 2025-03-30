Партизаны раскрыли новые подробности потерь россиян в Херсонской области

Так, агент "АТЕШ" из числа военнослужащих 80-й омсбр ВС РФ сообщает о потерях, которые несут оккупанты на тренировках по форсированию водных преград в Херсонской области.

"Новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра", - говорится в сообщении.

По данным партизан, тренировки проходят в жестком режиме - российских солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут.

"Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются", - отмечают партизаны.

После такой "подготовки" новоприбывших малыми группами отправляют на штурм островов по 2-3 человека - их просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться - без прикрытия и нормальной эвакуации.

"Соответственно, задачи не выполняются, и они продолжают нести потери. В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну, сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", - говорят в "АТЕШ".

