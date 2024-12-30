ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани провели успішну розвідку на секретному аеродромі ФСБ (фото)

Понеділок 30 грудня 2024 09:53
UA EN RU
Партизани провели успішну розвідку на секретному аеродромі ФСБ (фото) Ілюстративне фото: учасники руху "АТЕШ"провели успішну розвідку на секретному аеродромі ФСБ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Партизани провели успішну розвідку на російському аеродромі Данилово, розташованому поблизу Йошкар-Оли в республіці Марій Ел. Наразі ним користується ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За інформацією від учасників руху, аеродром наразі використовується авіагрупою ФСБ, хоча раніше на ньому базувався 681-й винищувальний авіаполк ППО.

У ході розвідки було встановлено, що на території російського аеродрому розміщено:

  • багатоцільові вертольоти Мі-8 і Ка-226,
  • військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76.

Зазначається, що ця техніка використовується для перевезення вантажів і особового складу.

Попри посилені заходи безпеки та високий рівень секретності на об’єкті, агенти "АТЕШ" успішно виконали завдання та залишилися непоміченими.

Представники організації заявили, що через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби дедалі більше втрачають контроль навіть за об’єктами підвищеної важливості.

Фото: аеродром росіян (t.me atesh_ua)

Нагадаємо, що нещодавно учасники руху "АТЕШ" провели розвідку поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму. Там вони виявили нові оборонні споруди та склади зі зброєю й технікою окупантів, а дані про свої "знахідки" передали ЗСУ.

Також партизани в окупованому Криму раніше розвідали ще один склад пального російсьої армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны ФСБ
NEWS
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
Відділення, доставки, послуги. Чи працюватимуть пошти й банки України на Новий рік
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту