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Партизаны провели успешную разведку на секретном аэродроме ФСБ (фото)

Понедельник 30 декабря 2024 09:53
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Партизаны провели успешную разведку на секретном аэродроме ФСБ (фото) Иллюстративное фото: участники движения "АТЕШ" провели успешную разведку на секретном аэродроме ФСБ (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Партизаны провели успешную разведку на российском аэродроме Данилово, расположенном вблизи Йошкар-Олы в республике Марий Эл. Сейчас им пользуется ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

По информации от участников движения, аэродром сейчас используется авиагруппой ФСБ, хотя ранее на нем базировался 681-й истребительный авиаполк ПВО.

В ходе разведки было установлено, что на территории российского аэродрома размещены:

  • многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ка-226,
  • военно-транспортные самолеты Ан-72, Ан-26 и Ил-76.

Отмечается, что эта техника используется для перевозки грузов и личного состава.

Несмотря на усиленные меры безопасности и высокий уровень секретности на объекте, агенты "АТЕШ" успешно выполнили задание и остались незамеченными.

Представители организации заявили, что из-за дефицита квалифицированных кадров российские спецслужбы все больше теряют контроль даже за объектами повышенной важности.

Фото: аэродром россиян (t.me atesh_ua)

Напомним, что недавно участники движения "АТЕШ" провели разведку вблизи населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму. Там они обнаружили новые оборонительные сооружения и склады с оружием и техникой оккупантов, а данные о своих "находках" передали ВСУ.

Также партизаны в оккупированном Крыму ранее разведали еще один склад горючего российской армии.

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партизаны ФСБ
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