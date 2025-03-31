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Партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ: які кораблі виявлено

Ілюстративне фото: партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ Російської Федерації, який розташований у Владивостоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", у бухті було зафіксовано великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.

Також зазначається, що наразі російські бойові кораблі не готуються до перекидання або виконання будь-яких серйозних завдань.

 Фото: партизани провели розвідку Тихоокеанського флоту РФ (t.me/atesh_ua)

"Самі військовослужбовці переживають про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну, але далі чуток ця інформація не доходить - всі хоч скількись боєздатні засоби ППО і деякі частини і так там, до того ж значна їх частина вже знищена", - зазначили в "АТЕШ".

Партизани зібрали дані про логістику, транспорт і переміщення техніки у бухті та передали Силам оборони України.

Стан російського флоту

Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Також за даними британської розвідки після трьох років війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні українські операції.

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