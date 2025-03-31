Партизаны провели разведку Тихоокеанского флота РФ: какие корабли обнаружены

По данным "АТЕШ", в бухте были зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

Также отмечается, что сейчас российские боевые корабли не готовятся к переброске или выполнению каких-либо серьезных задач.

Фото: партизаны провели разведку Тихоокеанского флота РФ (t.me/atesh_ua)

"Сами военнослужащие переживают о возможной массовой отправке морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит - все хоть сколько-нибудь боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, к тому же значительная их часть уже уничтожена", - отметили в "АТЕШ".

Партизаны собрали данные о логистике, транспорте и перемещении техники в бухте и передали Силам обороны Украины.

Состояние российского флота

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Также по данным британской разведки после трех лет войны военно-морские возможности России в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций.