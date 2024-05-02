Партизани провели розвідку складу ракет частини ПВО у Севастополі: що вдалось виявити

Ситуація в Криму

Зауважимо, що росіяни перетворюють Крим у свою військову базу. Сам півострів є логістичним хабом, який підтримує окупантів на півдні України.

Втім попри це українські захисники провели низку вдалих операцій у Криму. Зокрема, під час серій атак були знищені ворожі кораблі, нафтобази, пункти управління тощо.

До прикладу, у квітні українські воїни завдали ударів по військовому аеродрому у Джанкої. За даними української розвідки, були знищені засоби ППО ворога, а також був уражений пункт управління окупантів.

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