Партизаны провели разведку состава ракет части ПВО в Севастополе: что удалось обнаружить

Партизаны провели разведку склада ракет части противовоздушной обороны РФ в Севастополе и отметили точные координаты объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Агенты нашего движения разведали парк военной техники и состав ракетного вооружения 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, движение сопротивления изучило график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения.
"Эти составы являются приоритетной целью. Ведь из-за нехватки ракет их система ПВО станет недейственной", - отмечают партизаны.
Также в "АТЕШ" указали точные координаты объекта:
Отметим, что россияне превращают Крым в свою военную базу. Сам полуостров является логистическим хабом, поддерживающим оккупантов на юге Украины.
Впрочем, несмотря на это, украинские защитники провели ряд удачных операций в Крыму. В частности, в ходе серий атак были уничтожены вражеские корабли, нефтебазы, пункты управления и т.д.
К примеру, в апреле украинские воины нанесли удары по военному аэродрому в Джанкое. По данным украинской разведки, были уничтожены средства ПВО врага, а также поражен пункт управления оккупантов.
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