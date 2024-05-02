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Партизаны провели разведку состава ракет части ПВО в Севастополе: что удалось обнаружить

Фото: партизаны провели разведку в Севастополе (иллюстративное фото рос сми)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку склада ракет части противовоздушной обороны РФ в Севастополе и отметили точные координаты объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Агенты нашего движения разведали парк военной техники и состав ракетного вооружения 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение сопротивления изучило график патрулей, слабые места в защите части и камеры наблюдения.

"Эти составы являются приоритетной целью. Ведь из-за нехватки ракет их система ПВО станет недейственной", - отмечают партизаны.

Также в "АТЕШ" указали точные координаты объекта:

  • 44.5171832 33.4875704

Ситуация в Крыму

Отметим, что россияне превращают Крым в свою военную базу. Сам полуостров является логистическим хабом, поддерживающим оккупантов на юге Украины.

Впрочем, несмотря на это, украинские защитники провели ряд удачных операций в Крыму. В частности, в ходе серий атак были уничтожены вражеские корабли, нефтебазы, пункты управления и т.д.

К примеру, в апреле украинские воины нанесли удары по военному аэродрому в Джанкое. По данным украинской разведки, были уничтожены средства ПВО врага, а также поражен пункт управления оккупантов.

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