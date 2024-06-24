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Партизани провели розвідку у штабі частини ПКС у Санкт-Петербурзі: що вдалось дізнатись (фото)

Фото: партизани в Санкт-Петербурзі розвідали штаб військової частини ПКС РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта. Окрему увагу було приділено офіцерському складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" в Telegram.

"Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта:

  • 59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

"Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите", - наголосили партизани.

 Фото: партизани в Санкт-Петербурзі розвідали штаб військової частини ВКС РФ (t.me/atesh_ua)

Партизани у тилу ворога

Варто зазначити, що на території Росії діє мережа агентів партизанського руху до якої входять цивільні та військові.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, як партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Також напередодні партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в Росії.

Крім того, партизанський рух виявив приховану базу підготовки контрактників з африканських країн у Санкт-Петербурзі.

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Санкт-Петербургпартизаны