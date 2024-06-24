Партизани провели розвідку у штабі частини ПКС у Санкт-Петербурзі: що вдалось дізнатись (фото)

"Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта:

59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

"Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите", - наголосили партизани.