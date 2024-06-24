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Партизаны провели разведку в штабе части ВКС в Санкт-Петербурге: что удалось узнать (фото)

Фото: партизаны в Санкт-Петербурге разведали штаб воинской части ВКС РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта. Отдельное внимание было уделено офицерскому составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram.

"Агенты "АТЕШ" заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили точные координаты военного объекта:

  • 59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.

"Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите", - подчеркнули партизаны.

Фото: партизаны в Санкт-Петербурге разведали штаб воинской части ВКС РФ (t.me/atesh_ua)

Партизаны в тылу врага

Следует отметить, что на территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.

Напомним, вчера стало известно о том, как партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Также накануне партизаны провели диверсию на железнодорожном узле близ Смоленска в России.

Кроме того, партизанское движение обнаружило скрытую базу подготовки контрактников из африканских стран в Санкт-Петербурге.

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Санкт-Петербургпартизаны