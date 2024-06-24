Партизаны провели разведку в штабе части ВКС в Санкт-Петербурге: что удалось узнать (фото)

"Агенты "АТЕШ" заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26 934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили точные координаты военного объекта:

59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.

"Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите", - подчеркнули партизаны.