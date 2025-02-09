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Партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області (фото)

Росія, Неділя 09 лютого 2025 08:55
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Партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області (фото) Фото: "АТЕШ" провів розвідку російської нафтобази в Смоленській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні постачання окупантів у прикордонних регіонах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент провів успішну розвідку нафтобази в н. п. Стодолище, Смоленська область. Усі зібрані дані вже передані Силам Оборони України і взяті в роботу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, українські сили вкрай зацікавлені у знищенні цього об'єкта.

"Ліквідація таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах - Бєлгородській, Воронезькій і Брянській областях. Особливо критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають запеклі бої", - додають в "АТЕШ".

Партизани провели розвідку російської нафтобази в Смоленській області (t.me/atesh_ua)

Удари по НПЗ Росії в Смоленській області

Раніше в Смоленській області вже фіксувалися успішні удари по російській паливній інфраструктурі.

Так, у квітні 2024 року було уражено нафтобазу в н. п. Роздорове, а 31 грудня - нафтобазу в Ярцевому.

"Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", - констатують у партизанському русі.

Як раніше повідомляли партизани, Росія використовує нову стратегію зберігання палива після ударів по НПЗ. Техніка з пальним серйозно маскується.

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