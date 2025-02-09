Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (фото)
Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.
"Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои", - добавляют в "АТЕШ".
Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (t.me/atesh_ua)
Удары по НПЗ России в Смоленской области
Ранее в Смоленской области уже фиксировались успешные удары по российской топливной инфраструктуре.
Так, в апреле 2024 года была поражена нефтебаза в н. п. Раздорово, а 31 декабря - нефтебаза в Ярцево.
"Теперь настала очередь еще одного важного логистического узла оккупантов", - констатируют в партизанском движении.
Как ранее сообщали партизаны, Россия использует новую стратегию хранения топлива после ударов по НПЗ. Техника с горючим серьезно маскируется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.