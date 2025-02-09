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Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (фото)

Россия, Воскресенье 09 февраля 2025 08:55
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Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (фото) Фото: "АТЕШ" провел разведку российской нефтебазы в Смоленской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области. Этот НПЗ участвует в обеспечении снабжения оккупантов в приграничных регионах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам Обороны Украины и взяты в работу", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, украинские силы крайне заинтересованы в уничтожении этого объекта.

"Ликвидация таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах - Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Особенно критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои", - добавляют в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку российской нефтебазы в Смоленской области (t.me/atesh_ua)

Удары по НПЗ России в Смоленской области

Ранее в Смоленской области уже фиксировались успешные удары по российской топливной инфраструктуре.

Так, в апреле 2024 года была поражена нефтебаза в н. п. Раздорово, а 31 декабря - нефтебаза в Ярцево.

"Теперь настала очередь еще одного важного логистического узла оккупантов", - констатируют в партизанском движении.

Как ранее сообщали партизаны, Россия использует новую стратегию хранения топлива после ударов по НПЗ. Техника с горючим серьезно маскируется.

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