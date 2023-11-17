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Партизани провели розвідку у районі бази РФ на Херсонському напрямку (фото)

Фото: партизани провели розвідку у районі бази РФ на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти розвідали базу окупантів у Новоолексіївці, Херсонська область, яка вже більше місяця числиться як тимчасовий пункт дислокації", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють партизани, на базі вдалося виявити безліч військових машин КрАЗ-257, один з новітніх бронеавтомобілів "Атлет", машини ГАЗ, та інші транспортні засоби з особовим складом.

"На них особовий склад приїжджає на обід та вечерю та убуває назад на позиції", - уточнює "Атеш".

 

Ситуація на Херсонському напрямку

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Зокрема нещодавно повідомлялося, що відтиски з боку наших військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів уздовж усього узбережжя. При цьому, 13 листопада в Міноборони РФ заявили про перегрупування військ у Херсонській області.

До цього у звіті Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, ЗСУ ведуть бої у селі Кринки, а РФ намагається завадити цьому.

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