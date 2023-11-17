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Партизаны провели разведку в районе базы РФ на Херсонском направлении (фото)

Фото: партизаны провели разведку в районе базы РФ на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны устроили вылазку на военную базу российских войск в захваченной оккупантами Новоалексеевке Херсонской области. Ее враг использует как временный пункт дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты разведали базу оккупантов в Новоалексеевке, Херсонская область, которая уже больше месяца числится как временный пункт дислокации", - говорится в сообщении. 

Как уточняют партизаны, на базе удалось обнаружить  множество военных машин КрАЗ-257, один из новейших бронеавтомобилей "Атлет", машины ГАЗ, и другие транспортные средства с личным составом.

"На них личный состав приезжает на обед и ужин и убывает обратно на позиции", - уточняет "Атеш".

 

Ситуация на Херсонском направлении

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. В частности недавно сообщалось, что оттеснения со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья. При этом, 13 ноября в Минобороны РФ заявили о перегруппировке войск в Херсонской области.

До этого в отчете Института изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, ВСУ ведут бои в селе Крынки, а РФ пытается помешать этому. 

 

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