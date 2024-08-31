Партизани провели розвідку порту в Таганрозі (фото)

Розвідка портів РФ

"АТЕШ" не вперше проводить розвідку портів у Росії. Наприклад, у квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Саме сюди загарбники перебазували більшу частину своїх кораблів після удару по штабу ЧФ РФ у Криму у вересні 2023 року. Також партизани часто проводять розвідку і на півострові.

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