Партизаны провели разведку порта в российском Таганроге (фото)

Партизаны провели разведку порта в Таганроге Ростовской области. Он расположен на берегу Азовского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Передал информацию о размещении важных объектов и узлов", - говоится в сообщении.
Партизаны разведали портовую зону Азовского моря (t.me/atesh_ua)
Таганрог - город в Ростовской области России, который расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря.
Порт в Таганроге Ростовской области (t.me/atesh_ua)
Порт Таганрога является важной частью транспортной инфраструктуры России. Он используется для логистической поддержки военных операций оккупантов, включая транспортировку техники, боеприпасов и топлива.
Порт Таганрога также служит базой для военных судов, обеспечивающих контроль над Азовским морем и прилегающими территориями. В частности, этот порт играет немалую роль в обеспечении военных действий РФ на юге Украины и на других направлениях.
"АТЕШ" не впервые проводит разведку портов в России. Например, в апреле партизаны разведали военно-морскую базу оккупантов в Новороссийске Краснодарского края РФ.
Именно сюда захватчики перебазировали большую часть своих кораблей после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму в сентябре 2023 года. Также партизаны часто проводят разведку и на самом полуострове.
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