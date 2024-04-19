ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани провели розвідку морської бази окупантів у Новоросійську (фото, відео)

Росія, П'ятниця 19 квітня 2024 11:50
UA EN RU
Партизани провели розвідку морської бази окупантів у Новоросійську (фото, відео) Фото: партизани провели розвідку морської бази окупантів у Новоросійську (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Саме сюди загарбники перебазували більшу частину своїх кораблів після удару по штабу ЧФ РФ у Криму у вересні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Під час розвідки було зафіксовано 134-ту Групу суден забезпечення Новоросійської військово-морської бази, базу технічного обслуговування флоту та великий нафтопереробний завод "Чорномортранснафта", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними "Атеш", зафіксовано розміщення патрульних кораблів проекту 22160 та нафтових танкерів.

"РФ перемістила більшість своїх військових кораблів до Новоросійська з Криму. Зовсім скоро вони знищуватимуться і тут", - анонсували партизани.

Чим важливий порт у Новоросійську для РФ

Новоросійськ - найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. 22 вересня 2023 року українські сили оборони завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 були поранені.

Після цього удару російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів до Новоросійська після "бавовни" по штабу.

Для довідки

Зазначимо, патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу c керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони. На грудень 2023 року, за даними з відкритих джерел, було побудовано 4 кораблі, ще два будуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил