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Партизаны провели разведку на одной из самых защищенных нефтебаз РФ в Крыму

Джанкой, Воскресенье 28 апреля 2024 12:40
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Партизаны провели разведку на одной из самых защищенных нефтебаз РФ в Крыму Фото: партизаны провели разведку на нефтебазе РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку нефтебазы в Джанкое, которую используют россияне. Это одна из самых больших нефтебаз, которую тщательно охраняю оккупанты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

"В течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, наши агенты проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое", - говорится в сообщении.

Партизаны смогли выявить пути логистики и техники, которую используют россияне для перевозки нефтепродуктов. Как сообщили партизаны, территория нефтебазы ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер.

"Они (камеры - ред.) установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект", - отмечает партизанское движение.

Всю информацию партизаны уже передали Силам обороны Украины.

Фото: партизаны обнаружили нефтебазу россиян в Крыму (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Стоит отметить, что россияне превращают Крым в свою военную базу, а остров является логистическим хабом, поддерживающим оккупантов на юге Украины.

Однако украинские защитники провели ряд успешных операций в Крыму. В результате атак были уничтожены вражеские корабли, нефтебазы, пункты управления и т.д.

Так, в частности, в апреле украинские воины нанесли удары по военному аэродрому в Джанкое. По данным ГУР Минобороны, были уничтожены средства ПВО врага, а также был поражен пункт управления оккупантов.

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