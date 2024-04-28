Партизаны провели разведку на одной из самых защищенных нефтебаз РФ в Крыму

Партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку нефтебазы в Джанкое, которую используют россияне. Это одна из самых больших нефтебаз, которую тщательно охраняю оккупанты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

"В течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, наши агенты проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое", - говорится в сообщении.

Партизаны смогли выявить пути логистики и техники, которую используют россияне для перевозки нефтепродуктов. Как сообщили партизаны, территория нефтебазы ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер.

"Они (камеры - ред.) установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект", - отмечает партизанское движение.

Всю информацию партизаны уже передали Силам обороны Украины.

Фото: партизаны обнаружили нефтебазу россиян в Крыму (t.me/atesh_ru)