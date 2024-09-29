Партизани провели розвідку добре замаскованої бази росіян у Донецькій області

Розвідка партизанів у Донецькій області

Партизани не вперше проводять розвідку позицій російських військ у Донецькій області. Окупанти намагаються ховати та маскувати свої об'єкти, які на Донбасі часто обладнають у звичайних будинках та сараях.

Наприклад, раніше партизани знайшли командний пункт РФ в Євгенівці Донецької області. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Крім того, у Берестовому Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів.

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