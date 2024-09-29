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Партизаны провели разведку хорошо замаскированной базы россиян в Донецкой области

Донбасс, Воскресенье 29 сентября 2024 14:35
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Партизаны провели разведку хорошо замаскированной базы россиян в Донецкой области Фото: партизаны провели разведку хорошо замаскированной базы РФ на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты выявили базу 57-й ОМСбр ВС РФ в одном из жилых домов села Ялынское", - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, оккупанты и техника перемещаются скрытно, чтобы избежать обнаружения.

"База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении. Например, антенны развертывают только на время работы, после чего прячут из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется", - рассказали в "АТЕШ".

Партизаны провели разведку хорошо замаскированной базы россиян в Донецкой области (t.me/atesh_ua)

Разведка партизан в Донецкой области

Партизаны не впервые проводят разведку позиций российских войск в Донецкой области. Оккупанты пытаются прятать и маскировать свои объекты, корое на Донбассе часто оборудуют в обычных домах и сараях.

Например, ранее партизаны нашли командный пункт РФ в Евгеновке Донецкой области. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

Кроме того, в Берестовом Донецкой области партизаны нашли крупный склад со снарядами РФ. Артиллерия свозилась туда грузовиками несколько дней.

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