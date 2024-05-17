Партизани провели розвідку біля інженерного заводу в районі Бахчисараю: що виявили

Партизани у Криму

Партизани, які активно діють в Криму, стежать за технікою росіян та їх переміщенням. Саме завдяки діяльності партизан у Криму вдалося завдати низки ударів по стратегічних об'єктах росіян.

Зокрема, нещодавно партизани провели розвідку неподалік Гвардійського та виявили там техніку росіян.

Також агенти руху опору поінформували про розвідку у Севастопольській бухті.

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