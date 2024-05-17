Партизаны провели разведку возле инженерного завода в Бахчисарайском районе: что обнаружили

Партизаны в Крыму

Партизаны, активно действующие в Крыму, следят за техникой россиян и их перемещением. Именно благодаря деятельности партизан в Крыму удалось нанести ряд ударов по стратегическим объектам россиян.

В частности, недавно партизаны провели разведку недалеко от Гвардейского и обнаружили там технику россиян.

Также агенты движения сопротивления проинформировали о разведке в Севастопольской бухте.

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