Партизани провели розвідку аеродрому у Воронежі, де стоять Су-34 (фото, відео)

"Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі", - йдеться у повідомленні.

На цьому аеродромі, як зазначають партизани, розміщуються винищувачі-бомбардувальники СУ-34, які завдають ударів по Україні.

"У деяких з них окупанти тепер чекають на сюрпризи", - кажуть в "Атеш".