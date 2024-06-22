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Партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже, где стоят Су-34 (фото, видео)

Фото: партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Не так давно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме "Балтимор" в Воронеже", - говорится в сообщении. 

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, которые наносят удары по Украине.

"В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризы", - говорят в "Атеш".

Использование Су-34 в войне

Отметим, недавно в России заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Не исключено, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем.

Как уточняют в Defense Express, основным вопросом остается носитель этих ФАБ-3000 с УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне будто может нести боеприпасы весом до 4 тонн.

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