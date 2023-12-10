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Партизани проникли до російського військкомату і показали звідти фото

Фото: партизани проникли до військкомату міста Тула (росЗМІ)
Автор: РБК-Україна

Агенти українського і кримськотатарського військового руху "АТЕШ" проникли до військкомату російського міста Тула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку руху в Telegram.

"Робота у військкоматах - це завжди цікаво! Через руки співробітників проходить море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "АТЕШ" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так і проводити більш радикальні заходи!", - йдеться у повідомленні.

Члени руху також закликали усіх небайдужих приєднатися до руху, зберегти собі життя і добре заробити на передачі інформації.

 

Фото: партизани проникли у військкомат російського міста Тула (АТЕШ/Telegram)

Активність партизанів на тимчасово окупованих територіях України

Днями в Криму партизани знайшли штаб одного з підрозділів російської армії у тимчасово окупованій Євпаторії. Він розташований на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Також партизани "АТЕШ" пробралися на територію військової частини, де дислокується російська 810-та бригада морської піхоти у тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Нещодавно ЗСУ завдали удару по її військових у Херсонській області.

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Війна Росії проти України