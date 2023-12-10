Партизаны проникли в российский военкомат и показали оттуда фото

"Работа в военкоматах – это всегда интересно! Через руки сотрудников проходит море разной документации и личных данных россиян. Теперь агенты "АТЕШ" в Тульском военкомате будут передавать как свежие данные про врага, так и проводить более радикальные мероприятия!", - отмечается в сообщении.

Фото: партизаны проникли в военкомат российского города Тула (АТЕШ/Telegram)

Члены движения также призвали всех небезразличных присоединиться к движению, сохранить себе жизнь и хорошо заработать на передаче информации.

Активность партизан на временно оккупированных территориях Украины

На днях в Крыму партизаны нашли штаб одного из подразделения российской армии во временно оккупированной Евпатории. Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Также партизаны "АТЕШ" пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Недавно ВСУ нанесли удар по ее военным в Херсонской области.

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