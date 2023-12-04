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Партизани пробралися на територію частини бригади РФ, по якій ЗСУ нещодавно завдали удару

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 08:56
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Партизани пробралися на територію частини бригади РФ, по якій ЗСУ нещодавно завдали удару Фото: партизани пробралися на територію частини бригади РФ, по якій ЗСУ нещодавно завдали удару (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти проникли на територію військової частини, де дислокується російська 810-а бригаду морської піхоти в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Саме по ній ЗСУ нещодавно завдали удару у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент зробив вилазку до парку військової частини № 13140. Нам вдалося розвідати військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють партизани, тепер їм відомо про 3137 російських військових, які служать у цій бригаді.

"Переважну більшість складають мобілізовані та контрактники - водії", - додають в "Атеш".

Удар ЗСУ по російським морпіхам у Херсонській області

19 листопада, в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Сталося це під час нагородження окупантів. У результаті ВСУ вдалося знищити кілька десятків російських військових. Ще близько сотні дістали тяжкі поранення. Цей удар по ворогу військові назвали помстою за удар РФ по військовослужбовцям 128 окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада.

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