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Партизани проникли в одну з дивізій армії РФ та викрали важливі дані

Фото: "АТЕШ" проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські партизани з "АТЕШ" проникли у дивізію імені Дзержинського в Балашисі та отримали корисну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизанів, їх агент з-поміж офіцерів впровадився в зазначену дивізію.

"Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів", - повідомили в "АТЕШ".

Вони також наголосили, що в структурі самої дивізії наразі проводиться розширення і зміцнення їх агентурної мережі для більш якісної діяльності.

 

Нагадаємо, що це не перший випадок проникнення в російську бригаду. Цього тижня ми повідомляли, що партизани проникли в один з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму. Там вони вже вчинили десятки диверсій.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі

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Війна Росії проти України