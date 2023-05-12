Партизани проникли на ключові фортифікаційні споруди Криму (фото)

Агенти руху "АТЕШ" фіксували зведення ліній оборони на багатьох ділянках, у тому числі в Джанкої, Красноперекопську та Міжводному.

Так, нещодавно вони проникли до села Молочне біля Євпаторії. Партизани відзначили, як загарбники організували оборону, де розташували вогневі точки, а також встановили проломи в їхній обороні.

"Рашисти готуються до нової Нормандії, але отримають новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону", - додали партизани.

Нагадаємо, журналісти створили інтерактивну карту російських військових об'єктів в окупованому Криму.

Тим часом в українській розвідці повідомляли, що росіяни перекопали всі пляжі в Криму, там багато чого замінове.

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