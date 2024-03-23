Партизани продовжують стеження за окупантами у Маріуполі (фото, відео)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. До цього партизани вже розповідали, що уважно відстежують переміщення окупантів у Маріуполі.

До цього повідомлялося, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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