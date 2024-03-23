Партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину. До этого партизаны уже рассказывали, что пристально отслеживают перемещения оккупантов в Мариуполе.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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