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Партизани продовжують стеження за окупантами у Маріуполі (фото, відео)

Маріуполь, Субота 23 березня 2024 12:50
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Партизани продовжують стеження за окупантами у Маріуполі (фото, відео) Фото: партизани продовжують стеження за окупантами у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани не припиняють стежити за російськими загарбниками у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. З'явилися фото та відео нового "рейду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"АТЕШ" ретельно стежить за діями окупантів у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенти, співпрацюючи з партизанами з "Маріуполь. Спротив" щодня здійснюють розвідку в місті, спрямовуючи всі зусилля на збільшення кількості диверсійних акцій та максимальну підтримку Збройних сил України.

"Ми рішуче продовжуємо наш намір знищити військовий потенціал противника в Маріуполі", - кажуть про цілі спостереження за ворогом у "Атеші".

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. До цього партизани вже розповідали, що уважно відстежують переміщення окупантів у Маріуполі.

До цього повідомлялося, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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