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Партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

Мариуполь, Суббота 23 марта 2024 12:50
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Партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (фото, видео) Фото: партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны не прекращают следить за российскими захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Появились фото и видео нового "рейда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"АТЕШ" тщательно следит за действиями оккупантов в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В частности, агенты, сотрудничая с партизанами из "Мариуполь. Сопротивление" ежедневно осуществляют разведку в городе, направляя все усилия на увеличение числа диверсионных акций и максимальную поддержку Вооруженных сил Украины.

"Мы решительно продолжаем наше намерение уничтожить военный потенциал противника в Мариуполе", - говорят о целях наблюдения за врагом в "Атеш".

Ситуация в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину. До этого партизаны уже рассказывали, что пристально отслеживают перемещения оккупантов в Мариуполе.

До этого сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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