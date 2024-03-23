Партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (фото, видео)

Фото: партизаны продолжают слежку за оккупантами в Мариуполе (Getty Images)

Партизаны не прекращают следить за российскими захватчики во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Появились фото и видео нового "рейда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"АТЕШ" тщательно следит за действиями оккупантов в Мариуполе", - говорится в сообщении. В частности, агенты, сотрудничая с партизанами из "Мариуполь. Сопротивление" ежедневно осуществляют разведку в городе, направляя все усилия на увеличение числа диверсионных акций и максимальную поддержку Вооруженных сил Украины. "Мы решительно продолжаем наше намерение уничтожить военный потенциал противника в Мариуполе", - говорят о целях наблюдения за врагом в "Атеш".