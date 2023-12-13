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Партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем. Нашли РЛС оккупантов (видео)

Крым, Среда 13 декабря 2023 12:35
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Партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем. Нашли РЛС оккупантов (видео) Фото: партизаны пробрались на аэродром РФ под Джанкоем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали аэродром российских войск в Джанкойском районе (Крым). Там оккупанты прячут радиолокационные станции (РЛС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты провели успешную разведку аэродрома в Джанкойском районе, во время которой удалось выявить радиолокационные станции оккупантов", - рассказали в "Атеш".

Партизаны отмечают, что показывают только малую часть тех кадров, которыми поделился агент, которому удалось пробраться на военный объект оккупантов.

Ситуация в Джанкое

В ночь на пятницу, 24 ноября, на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о как минимум 7 мощных взрывов в районе Джанкоя. Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

До этого сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. По этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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