Партизаны повредили железную дорогу в Крыму: движение поездов остановлено (фото)
Во временно оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожное полотно. В результате чего движение поездов было остановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивление.
"Железную дорогу повредили в Бахчисарайском районе, в результате движение по ней прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза". Однако фото с места происшествия указывают на очередную ложь оккупационной администрации", - рассказали там.
Фото: поврежденная железная дорога в Крыму (sprotyv.mod.gov.ua)
Напомним, ранее мы писали, что украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.
Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разные города в оккупированном Крыму.
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