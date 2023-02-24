ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны повредили железную дорогу в Крыму: движение поездов остановлено (фото)

Новина українською →
Крым, Пятница 24 февраля 2023 15:37
Партизаны повредили железную дорогу в Крыму: движение поездов остановлено (фото) Фото: партизаны повредили железную дорогу в Крыму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожное полотно. В результате чего движение поездов было остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивление.

"Железную дорогу повредили в Бахчисарайском районе, в результате движение по ней прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза". Однако фото с места происшествия указывают на очередную ложь оккупационной администрации", - рассказали там.

Фото: поврежденная железная дорога в Крыму (sprotyv.mod.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали, что украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.

Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разные города в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны