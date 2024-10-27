Партизани помітили останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя (фото)
Партизани зафіксували останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя. Усі помічені судна окупанти активно використовують у військових цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" повідомили, що протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток і проаналізовано, які сили зараз є в Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом.
У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир "СБ-36" і рятувальний корабель "Шахтар".
Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак, за даними "АТЕШ", це лише блякла тінь того флоту, який базувався тут до початку активних і результативних ударів Сил оборони України.
"Зібрана інформація має дуже велику цінність для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту", - зауважили партизани.
Вихід флоту РФ з Криму
Нагадаємо, що ще влітку речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що всі сторожові кораблі Чорноморського флоту Росії були виведені з Криму.
Нещодавно цю інформацію підтвердили і російські джерела: сенатор Дмитро Рогозін зазначив, що Чорноморський флот вирішив покинути Крим.
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