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Партизани помітили останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя (фото)

Україна, Неділя 27 жовтня 2024 16:32
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Партизани помітили останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя (фото) Фото: військові судна РФ помітили в бухті Севастополя (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Партизани зафіксували останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя. Усі помічені судна окупанти активно використовують у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" повідомили, що протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток і проаналізовано, які сили зараз є в Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом.

У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир "СБ-36" і рятувальний корабель "Шахтар".

Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак, за даними "АТЕШ", це лише блякла тінь того флоту, який базувався тут до початку активних і результативних ударів Сил оборони України.

"Зібрана інформація має дуже велику цінність для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту", - зауважили партизани.

Вихід флоту РФ з Криму

Нагадаємо, що ще влітку речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що всі сторожові кораблі Чорноморського флоту Росії були виведені з Криму.

Нещодавно цю інформацію підтвердили і російські джерела: сенатор Дмитро Рогозін зазначив, що Чорноморський флот вирішив покинути Крим.

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