Партизаны заметили последние российские военные суда в Стрелковой бухте Севастополя (фото)
Партизаны зафиксировали последние российские военные суда в Стрелковой бухте Севастополя. Все замеченные суда оккупанты активно используются в военных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".
Агенты "АТЕШ" сообщили, что в течение недели проводили разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Были сделаны десятки фоток и проанализированы, какие силы сейчас есть в Черноморском флоте РФ в Севастополе и в Крыму в целом.
В Стрелковой бухте агенты зафиксировали 3 боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтер".
Все суда активно используют оккупанты в военных целях. Однако, по данным "АТЕШ", это лишь блеклая тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины.
"Собранная информация имеет очень большую ценность для украинской армии. Она будет использована для уничтожения остатков оккупационного флота", - отметили партизаны.
Выход флота РФ из Крыма
Напомним, что еще летом спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что все сторожевые корабли Черноморского флота России были выведены из Крыма.
Недавно эту информацию подтвердили и российские источники: сенатор Дмитрий Рогозин отметил, что Черноморский флот решил покинуть Крым.
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