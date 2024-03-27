Партизани помітили носій "Калібрів" у Севастопольській бухті (фото)

Росіяни направили до Севастопольської бухти малий ракетний корабель проекту "Каракурт", який може нести ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ у Telegram.
За інформацією партизанів, корабель росіян заходив сьогодні, 27 березня, до Севастопольської бухти.
Усього кораблів такого типу у Чорноморському флоті РФ залишилося мало, пише АТЕШ. Повністю на плаву тільки корабель "Циклон", а корабель "Аскольд" було пошкоджено у листопаді 2023 року. Йому залишався місяць до здачі в експлуатацію
Інші кораблі цього проекту перебувають у стані будівництва.
Нагадаємо, влітку минулого року росіяни готувалися до поповнення Чорноморського флоту ракетним кораблем проекту "Каракурт" "Циклон".
Зазначимо, що озброєння кораблів проекту "Каракурт" включає комплекси ударної та протиповітряної зброї, системи бойового управління, виявлення, цілевказівки та зв'язку.
Основою ударного компонента є крилаті ракети сімейства "Калібр-НК".
Більш детально про "Циклон" - у матеріалі РБК-Україна.
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