Партизани помітили носій "Калібрів" у Севастопольській бухті (фото)

За інформацією партизанів, корабель росіян заходив сьогодні, 27 березня, до Севастопольської бухти.

Фото: у Севастопольській бухті помітили носій "Калібрів" (t.me/atesh_ua)

Усього кораблів такого типу у Чорноморському флоті РФ залишилося мало, пише АТЕШ. Повністю на плаву тільки корабель "Циклон", а корабель "Аскольд" було пошкоджено у листопаді 2023 року. Йому залишався місяць до здачі в експлуатацію

Інші кораблі цього проекту перебувають у стані будівництва.