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Партизаны заметили носитель "Калибров" в Севастопольской бухте (фото)

Иллюстративное фото: в Севастопольской бухте заметили корабль проекта "Каракурт" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россияне направили в Севастопольскую бухту малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который может нести ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

По информации партизан, корабль россиян заходил сегодня, 27 марта, в Севастопольскую бухту. 

Фото: в Севастопольской бухте заметили носитель "Калибров" (t.me/atesh_ua)

Всего кораблей такого типа в Черноморском флоте РФ осталось мало, пишет АТЕШ. Полностью на плаву только корабль "Циклон", а корабль "Аскольд" был поврежден в ноябре 2023 года. Ему оставался месяц до сдачи в эксплуатацию

Остальные корабли этого проекта находятся в состоянии постройки. 

Что известно о "Циклоне"

Напомним, летом прошлого года россияне готовились к пополнению Черноморского флота ракетным кораблем проекта "Каракурт" "Циклон".

Отметим, что вооружение кораблей проекта "Каракурт" включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Основой ударного компонента являются крылатые ракеты семейства "Калибр-НК".

Более детально о "Циклоне" - в материале РБК-Украина.

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