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Партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт

Фото: партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь (Крим). Далі її буде перекинуто на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий", для подальшого перекидання її на фронт", - йдеться в повідомленні.

Так партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.

"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення", - додали в "Атеш".

 

Ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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КримСімферополь