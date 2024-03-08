Партизани показали техніку в Криму, яку готують росіяни для перекидання на фронт

Партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь (Крим). Далі її буде перекинуто на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий", для подальшого перекидання її на фронт", - йдеться в повідомленні.
Так партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.
"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення", - додали в "Атеш".
Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.
Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.
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