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Партизаны показали технику в Крыму, которую россияне готовят для переброски на фронт

Фото: партизаны показали технику в Крыму, которую россияне готовят для переброски на фронт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны фиксируют прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь (Крим). Дальше она будет переброшена на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Нашими агентами была найдена военная техника оккупантов на ж/д станции "Симферополь-Грузовой", для последующей переброски ее на фронт", - говорится в сообщении.

Так партизаны нашли место систематического скопления различной техники для той же переброски по железной дороге.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать к месту назначения", - добавили в "Атеш".

 

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

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