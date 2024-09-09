Партизани показали нову лінію оборони росіян у Запорізькій області (фото)

Як розповіли партизани, їх агент зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.

Під час розвідки було виявлено фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включно з екскаваторами, задіяні для зміцнення позицій.

"Через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність зі створення додаткових оборонних рубежів", - сказано у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Окупація Запорізької області російськими військами розпочалася на початку березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Російські сили взяли під контроль значну частину регіону, включаючи міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, та окупували території навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.

Ситуація залишається напруженою, особливо навколо ЗАЕС, оскільки станція використовується як стратегічний об'єкт і є об'єктом міжнародних побоювань через ядерну безпеку.

Збройні Сили України здійснюють контрнаступальні дії в спробі звільнити регіон, але окуповані території продовжують залишатися під контролем Росії. Запорізька область є важливим стратегічним регіоном через її промисловий потенціал, доступ до узбережжя Азовського моря та транспортні артерії.

Наразі відомо, що російські війська відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. Це сталося після триденної "паузи" у росіян.

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