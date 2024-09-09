Партизаны показали новую линию обороны россиян в Запорожской области (фото)

Как рассказали партизаны, их агент зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневого Запорожской области.

В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций.

"Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта российские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонных рубежей", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожском направлении

Оккупация Запорожской области российскими войсками началась в начале марта 2022 года после вторжения России в Украину. Российские силы взяли под контроль значительную часть региона, включая города Бердянск, Мелитополь, Энергодар и оккупировали территории вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Ситуация остается напряженной, особенно вокруг ЗАЭС, поскольку станция используется как стратегический объект и является объектом международных опасений из-за ядерной безопасности.

Вооруженные Силы Украины совершают контрнаступательные действия в попытке освободить регион, но оккупированные территории продолжают оставаться под контролем России. Запорожская область является важным стратегическим регионом через ее промышленный потенциал, доступ к побережью Азовского моря и транспортные артерии.

Пока известно, что российские войска возобновили активные штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.