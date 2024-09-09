RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны показали новую линию обороны россиян в Запорожской области (фото)

Иллюстративное фото: россияне начали строительство вкраплений в Запорожской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области. Они боятся продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Как рассказали партизаны, их агент зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневого Запорожской области.

В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций.

"Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта российские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонных рубежей", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожском направлении

Оккупация Запорожской области российскими войсками началась в начале марта 2022 года после вторжения России в Украину. Российские силы взяли под контроль значительную часть региона, включая города Бердянск, Мелитополь, Энергодар и оккупировали территории вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Ситуация остается напряженной, особенно вокруг ЗАЭС, поскольку станция используется как стратегический объект и является объектом международных опасений из-за ядерной безопасности.

Вооруженные Силы Украины совершают контрнаступательные действия в попытке освободить регион, но оккупированные территории продолжают оставаться под контролем России. Запорожская область является важным стратегическим регионом через ее промышленный потенциал, доступ к побережью Азовского моря и транспортные артерии.

Пока известно, что российские войска возобновили активные штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаныВойна в Украине